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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.58元，預估目標價為10.40元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.58元，其中最高估值0.66元，最低估值0.54元，預估目標價為10.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.66(0.66)0.810.91
最低值0.54(0.54)0.610.7
平均值0.59(0.59)0.710.83
中位數0.58(0.6)0.720.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值104.70億101.38億104.85億
最低值90.32億96.88億100.78億
平均值93.97億98.40億103.02億
中位數92.27億98.29億103.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.560.690.470.61
營業收入83.61億81.60億93.02億104.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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