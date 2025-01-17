鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.58元，預估目標價為10.40元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.58元，其中最高估值0.66元，最低估值0.54元，預估目標價為10.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.66(0.66)
|0.81
|0.91
|最低值
|0.54(0.54)
|0.61
|0.7
|平均值
|0.59(0.59)
|0.71
|0.83
|中位數
|0.58(0.6)
|0.72
|0.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|104.70億
|101.38億
|104.85億
|最低值
|90.32億
|96.88億
|100.78億
|平均值
|93.97億
|98.40億
|103.02億
|中位數
|92.27億
|98.29億
|103.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.56
|0.69
|0.47
|0.61
|營業收入
|83.61億
|81.60億
|93.02億
|104.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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