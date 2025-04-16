鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為23.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 06:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.29元下修至2.25元，其中最高估值2.35元，最低估值2.04元，預估目標價為23.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.35(2.5)
|2.46
|2.75
|2.48
|最低值
|2.04(2.04)
|2
|2.43
|2.48
|平均值
|2.23(2.28)
|2.33
|2.59
|2.48
|中位數
|2.25(2.29)
|2.37
|2.6
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|835.40億
|841.56億
|856.92億
|858.04億
|最低值
|808.05億
|818.17億
|841.22億
|858.04億
|平均值
|822.59億
|833.36億
|850.08億
|858.04億
|中位數
|820.84億
|834.42億
|852.11億
|858.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|2.70
|2.27
|2.23
|營業收入
|696.90億
|718.87億
|776.50億
|792.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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