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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為23.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 06:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.29元下修至2.25元，其中最高估值2.35元，最低估值2.04元，預估目標價為23.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.35(2.5)2.462.752.48
最低值2.04(2.04)22.432.48
平均值2.23(2.28)2.332.592.48
中位數2.25(2.29)2.372.62.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值835.40億841.56億856.92億858.04億
最低值808.05億818.17億841.22億858.04億
平均值822.59億833.36億850.08億858.04億
中位數820.84億834.42億852.11億858.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.642.702.272.23
營業收入696.90億718.87億776.50億792.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACI

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