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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調升至30.5元，幅度約9.16%

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)提出目標價估值：中位數由27.94元上修至30.5元，調升幅度9.16%。其中最高估值33.35元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予阿拉莫斯黃金評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。

阿拉莫斯黃金今(4日)收盤價為26.885元。近5日股價上漲9.16%，標普指數下跌5.21%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AGI市場預估目標價

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