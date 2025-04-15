鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至3.09元，預估目標價為35.51元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對BP公司(BP-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.09元，其中最高估值3.97元，最低估值1.3元，預估目標價為35.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.97(3.97)
|4.41
|5.22
|4.86
|最低值
|1.3(1.3)
|0.85
|2.6
|2.4
|平均值
|2.96(2.97)
|3.39
|3.98
|3.62
|中位數
|3.09(3)
|3.55
|4.05
|3.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,436.00億
|2,492.30億
|2,456.24億
|1,828.44億
|最低值
|1,341.67億
|1,303.04億
|1,633.61億
|1,828.44億
|平均值
|1,823.37億
|1,822.70億
|1,909.26億
|1,828.44億
|中位數
|1,763.92億
|1,829.95億
|1,878.77億
|1,828.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.03
|2.25
|-0.79
|5.27
|0.14
|營業收入
|1,803.66億
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
|1,891.85億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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