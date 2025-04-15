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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至3.09元，預估目標價為35.51元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對BP公司(BP-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.09元，其中最高估值3.97元，最低估值1.3元，預估目標價為35.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.97(3.97)4.415.224.86
最低值1.3(1.3)0.852.62.4
平均值2.96(2.97)3.393.983.62
中位數3.09(3)3.554.053.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,436.00億2,492.30億2,456.24億1,828.44億
最低值1,341.67億1,303.04億1,633.61億1,828.44億
平均值1,823.37億1,822.70億1,909.26億1,828.44億
中位數1,763.92億1,829.95億1,878.77億1,828.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.032.25-0.795.270.14
營業收入1,803.66億1,577.39億2,413.92億2,101.30億1,891.85億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBP

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