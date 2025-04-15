鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Management Corp - Class AARES-US的目標價調降至159元，幅度約3.05%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ares Management Corp - Class A(ARES-US)提出目標價估值：中位數由164元下修至159元，調降幅度3.05%。其中最高估值217元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Ares Management Corp - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Ares Management Corp - Class A今(15日)收盤價為138.365元。近5日股價上漲3.05%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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