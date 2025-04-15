鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為18.38元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元下修至1.16元，其中最高估值1.66元，最低估值0.78元，預估目標價為18.38元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.66(1.66)
|2.56
|3.74
|3.86
|最低值
|0.78(0.78)
|0.52
|1.16
|1.62
|平均值
|1.24(1.28)
|1.55
|2.13
|2.51
|中位數
|1.16(1.36)
|1.48
|1.87
|2.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|468.51億
|507.15億
|569.95億
|389.52億
|最低值
|338.74億
|342.42億
|360.77億
|361.97億
|平均值
|379.61億
|388.18億
|427.71億
|375.74億
|中位數
|371.81億
|375.79億
|390.06億
|375.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.45
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|營業收入
|98.61億
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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