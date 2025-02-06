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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Management Corp - Class A(ARES-US)EPS預估下修至5.34元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ares Management Corp - Class A(ARES-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.52元下修至5.34元，其中最高估值5.98元，最低估值4.79元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.98(5.98)7.258.13
最低值4.79(5.02)6.057.29
平均值5.35(5.51)6.647.76
中位數5.34(5.52)6.617.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值53.52億66.07億79.49億
最低值43.12億52.39億54.98億
平均值48.55億58.16億64.84億
中位數48.38億57.75億60.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.872.150.872.422.04
營業收入16.58億43.08億31.34億39.72億42.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Ares Management Corp - Class A(ARES-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSARES

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