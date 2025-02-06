鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Management Corp - Class A(ARES-US)EPS預估下修至5.34元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ares Management Corp - Class A(ARES-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.52元下修至5.34元，其中最高估值5.98元，最低估值4.79元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.98(5.98)
|7.25
|8.13
|最低值
|4.79(5.02)
|6.05
|7.29
|平均值
|5.35(5.51)
|6.64
|7.76
|中位數
|5.34(5.52)
|6.61
|7.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.52億
|66.07億
|79.49億
|最低值
|43.12億
|52.39億
|54.98億
|平均值
|48.55億
|58.16億
|64.84億
|中位數
|48.38億
|57.75億
|60.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.87
|2.15
|0.87
|2.42
|2.04
|營業收入
|16.58億
|43.08億
|31.34億
|39.72億
|42.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Ares Management Corp - Class A(ARES-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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