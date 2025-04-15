鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司MDB-US的目標價調降至286元，幅度約4.03%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)提出目標價估值：中位數由298元下修至286元，調降幅度4.03%。其中最高估值350元，最低估值190元。
綜合評級 - 共有37位分析師給予MongoDB公司評價：積極樂觀27位、保持中立9位、保守悲觀1位。
MongoDB公司今(15日)收盤價為161.02元。近5日股價上漲4.03%，標普指數上漲6.79%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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