大摩：美股波動加大 但有三個有助突破的關鍵因素

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-15 13:40

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摩根士丹利 (大摩) 首席策略師預計，由於川普關稅導致股市持續波動，標普 500 指數預計將在 5000 至 5500 點之間波動。

在川普祭出關稅政策後，標普 500 指數僅兩天時間就下跌了 11%，跌幅僅次於 2020 年新冠疫情爆發、2008 年全球金融危機和 1987 年黑色星期一股市崩盤。另一方面，指數上周單日上漲 10%，是史上最大的漲幅之一，並且剛剛創下 2023 年以來的最佳單周表現。

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摩根士丹利首席策略師 Mike Wilson 在周一 (14 日) 的報告中告訴客戶：「在我們更加確定經濟增長放緩的深度和復甦的時機之前，股市可能會繼續保持大幅波動的寬幅交易區間。」

摩根士丹利認為，美國政府願意「調整政策方向」是近期的主要利多。然而，整體經濟前景仍然脆弱。長期美國公債殖利率已大幅跳升超過 60 個基點，近期政策變化的反覆不定持續對企業和消費者信心造成壓力。

該行預計，2025 年的每股盈餘 (EPS) 成長率為 6%，基本情境下的每股盈餘預期已從 271 美元下調至 257 美元。摩根士丹利估計 2026 年的每股盈餘為 281 美元，成長率為 9%。在溫和衰退的情境下，這些預測將分別降至 240 美元和 249 美元。

Wilson 表示：「我們已經歷了相當大的價格跌幅，但現在斷言已觸及持久低點還為時過早。」他指出，政策不確定性、不斷惡化的盈利預期修正以及上升的長期利率都是需要關注的因素。

觸發股價突破 5500 點的三大關鍵因素

摩根士丹利的策略師們詳細闡述了標普 500 指數要突破 5500 點以上需要發生的三個要素：

1. 更鴿派的聯準會： 摩根士丹利的經濟學家認為，由於關稅可能導致更高的通膨以及預期的經濟放緩，聯準會今年可能會維持利率不變。然而，Wilson 指出，聯準會若轉向積極降息的鴿派政策，最終可能會提振股價，儘管短期內可能會帶來一些痛苦。他解釋說，鴿派舉措通常需要疲軟的就業數據或信貸市場的壓力。儘管這些情況最初可能對股市不利，但如果聯準會做出積極反應且衰退並非迫在眉睫，這種不利反應可能只是短暫的。波士頓聯邦準備銀行總裁蘇珊 · 柯林斯 (Susan Collins) 近期向《金融時報》表示，如果市場出現壓力，聯準會已準備好出手穩定市場，這讓市場看到了潛在的「聯準會看跌期權」。

2.10 年期美國公債殖利率下降： 自 4 月 4 日以來，10 年期美國公債殖利率已上升多達 50 個基點，達到 4.49%。對川普關稅引發通膨以及外國投資者拋售美國公債的擔憂，都對殖利率構成了上行壓力。Wilson 表示：「如果 10 年期公債殖利率回落至 4% 附近，將對股市有所助益，前提是這並非伴隨著衰退的成長數據。」

3. 與中國達成更大的貿易協議： 川普已表示他正在尋求達成貿易協議。如果他能與中國達成協議，這很可能成為股市的一個重大上行意外。Wilson 認為，一項大幅降低現有高關稅的更大規模的中美貿易協議尚未反映在股價中，可能成為潛在上漲的催化劑。川普政府也已表達了與中國達成協議的意願。

下行風險依然存在