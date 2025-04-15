大阪世博會風雨中登場：一場660億美元的豪賭

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 13:20

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僅管開幕前風波不斷，大阪世界博覽會 (世博會) 在 13 日如期開門迎客。對大阪而言，這是一場斥資 660 億美元的豪賭，，以展示其產業轉型，吸引更多亞洲資本的進入。

大阪世博會的進程飽受爭議，從參展國的陸續退出，到地方政府因安全隱患發起抵制，公眾熱情也減少大半。調查顯示，約七成日本民眾對此不感興趣，就連大阪當地居民也興致寥寥。

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主辦單位希望世博期間吸引 2,800 萬世界各地遊客，截至目前，售票情況並不理想。

一般來說，世博開幕之後，質疑聲往往會消失。例如 2005 年日本愛知世博會時，起初也是飽受質疑，但開幕後人氣爆棚，甚至還出現了小幅獲利。

然而，現在可能很難有這樣的驚喜了。世界已大不同，各國美食隨處可見，出國旅行也輕鬆便捷。人們不必親臨世博會展館，就可以體驗異國生活。例如今年的捷克館和沙烏地阿拉伯館。

此外，對 2025 年來說，有些展品甚至有些「過時」，例如未來生活館中的機器人，根本無法與現實生活中的具備學習能力的自動化機器人相媲美；日本航空的飛行汽車體驗也令人失望，現場沒有任何一輛車可以飛起來。

所幸，世博上仍有許多地方令人耳目一新，尤其是主展館「大屋頂」(Grand Ring)，2 公里長的屋頂和空中步道，是世界上最大的木結構建築，世博結束後，這個建築也會成為「世博遺產」保留下來。

「負遺產」夢洲搏翻身 將打造日本首座賭場渡假村

而世博所在地「夢洲」，是在大阪灣填海建造的三座人工島，原本計劃容納 6 萬人居住生活，可日本經濟泡沫破碎後，這個地方基本荒廢，被稱為大阪城市發展的「痛苦遺產」，後續只是一個未建成的貨櫃碼頭。如今，藉著世博會的契機，夢洲可能成為新的經濟成長點。

大阪也展現另一個野心，他們即將在夢洲建造日本的首座賭場。耗資 87 億美元，由美高梅國際酒店集團 (MGM Resorts International) 和歐力士集團 (Orix Corp.) 共同投資。自日本放開博彩業以來，大阪始終積極爭取。由於公眾擔心賭博成癮問題，其他城市放棄建設，而大阪賭場預計將於 2030 年建成。事實上，本次世博會大量基礎設施，未來將服務博彩遊客。