3200美元只是起點！專家：資本正大舉逃離風險資產 金價4000美元時代將來臨

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-15 10:40

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國際金價今 (15) 日在亞洲早盤交易時段上漲，現貨黃金上漲逾 0.3%，突破每盎司 3220.00 美元，COMEX 期金價格亦漲逾 0.3% 至 3237 美元附近，而專家最新預測，金價突破每盎司 3200 美元的漲勢可能只是更大一輪漲勢的開端，有望朝著每盎司 4000 美元邁進。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 資深大宗商品策略師 Mike McGlone 周一 (14 日) 做出上述最新預測，並稱這一趨勢的背後是傳統避險資產的裂痕，以及美股在歷史高位的不穩定狀態。他並認為，當前市場正見證「美國股市熊市的開始」，同時也在經歷一種有利於貴金屬的結構性轉變。

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McGlone 指出，目前金價已經建構起一個相當不錯的底部，價位在 3000 美元左右，接下來可能會漲到 4000 美元，而關鍵在於時間問題。黃金的強勢反映出資本從投機性資產流出的深刻結構性轉變。「相對於美國長期公債市場而言，金價達到有史以來最高水準。這一現象反映出債務規模過大以及關稅政策調整所帶來的通膨加劇。儘管金價不斷飆升，但美股卻失去了動能。

McGlone 說，「今年，我們已經蒸發 6 兆美元的市值，而去年我們贏得 12 兆美元，因此損失一半」，並強調這是史上最大的損失規模之一，市場目前正經歷一次顯著的回檔。

今年初以來，國際金價飆漲近 25%，這一漲勢主要受到央行需求、ETF 資金流動以及不斷加劇的宏觀不確定性推動。

高盛本周也將其今年底黃金價格預估上調至 3700 美元，並稱在經濟衰退的環境下，黃金價格可能飆升至 3900 美元，到 2026 年中旬將升至 4000 美元。高盛堅信，黃金在對沖經濟衰退風險方面具有得天獨厚的優勢。

瑞銀也將黃金預測值上調至 3500 美元，認為中國的機構和散戶有相當大的強勁買入潛力，在岸投資者的情緒非常看漲，而且有跡象表明存在被壓抑的需求。瑞銀指出，需要關注的一個重要動態是中國的保險資金正式進入黃金市場。