女股神伍德：川普關稅是「震撼療法」 有潛在好處

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-15 09:20

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美國總統川普祭出美國史上最激進的關稅政策後，大部分觀察家都表達疑慮和不安，但創辦方舟投資公司 (ARK)、有「女股神」封號的伍德 (Cathie Wood) 看法不同，反而用「震撼療法」加以比喻，認為關稅政策的好處雖然剛開始看不出來，但未來會慢慢顯現。

伍德改變看法的關鍵，發生在川普指派美國財長貝森特 (Scott Bessent) 主導盟國協商過後，這個任務原本由納瓦羅 (Peter Navarro) 和盧特尼克 (Howard Lutnick) 負責。

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她表示，雖然對等關稅計算方法令人費解，使得局面一度看起來很混亂，但這實際上可能是個談判手法，目的是促成關稅和非關稅貿易壁壘降低，不管是不是預謀的。「如果沒有川普總統一手促成的震撼療法，這兩個結果沒有一個會實現」。

在川普內閣有一席之地的科技富豪馬斯克，就一直提倡用震撼療法降低關稅和非關稅貿易壁壘。

過去一周美股和美債劇烈震盪之際，伍德操盤秉持的假設是，川普將為美國帶來強勁的經濟成長，而美國今年下半年到 2026 年的股市都會很強。

伍德還說，早在關稅政策引發混亂之前，方舟就已預期美國下半年某個時間點開始會有很強的成長表現，因為隨著為期三年的「滾動式衰退」（rolling recession）進入最後階段，第 1 季和第 2 季的國內生產毛額 (GDP) 將萎縮。

「滾動式衰退」指一種經濟現象，不同產業和部門輪流經歷衰退，而整體經濟和就業市場保持相對穩定

她解釋，過去三年來，美國 GDP 靠高消費端的消費者和政府支撐，不同產業輪流被 2022 年展開的利率震撼 (interest rate shock) 衝擊，但現在高消費端族群和政府都搖搖欲墜，政府將面臨 30 年來首次衰退。