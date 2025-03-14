鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至6.16元，預估目標價為176.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.31元下修至6.16元，其中最高估值7.13元，最低估值5.55元，預估目標價為176.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.13(7.13)
|8.21
|7.99
|8.09
|最低值
|5.55(5.55)
|6.24
|5.77
|6.87
|平均值
|6.29(6.34)
|7.1
|6.84
|7.48
|中位數
|6.16(6.31)
|6.93
|6.8
|7.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.84億
|10.21億
|9.07億
|9.14億
|最低值
|7.60億
|8.16億
|7.77億
|9.14億
|平均值
|8.39億
|9.40億
|8.59億
|9.14億
|中位數
|8.46億
|9.50億
|8.95億
|9.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.03
|4.60
|3.63
|3.63
|5.04
|營業收入
|4.99億
|6.16億
|6.03億
|6.06億
|7.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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