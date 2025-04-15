鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際HON-US的目標價調降至229.5元，幅度約4.37%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)提出目標價估值：中位數由240元下修至229.5元，調降幅度4.37%。其中最高估值300元，最低估值178元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予漢威聯合國際評價：積極樂觀14位、保持中立13位、保守悲觀0位。
漢威聯合國際今(15日)收盤價為200.25元。近5日股價上漲4.37%，標普指數上漲6.79%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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