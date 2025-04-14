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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class ABAM-US的目標價調降至54.26元，幅度約4.8%

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)提出目標價估值：中位數由57元下修至54.26元，調降幅度4.8%。其中最高估值70元，最低估值32元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Brookfield Asset Management Ltd - Class A評價：積極樂觀9位、保持中立6位、保守悲觀3位。

Brookfield Asset Management Ltd - Class A今(14日)收盤價為47.31元。近5日股價上漲4.8%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BAM市場預估目標價

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Brookfield Asset Management Ltd - Class A48.061.59%

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