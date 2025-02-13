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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為61.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.67元，其中最高估值1.8元，最低估值1.6元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.8(1.8)2.132.29
最低值1.6(1.59)1.882.15
平均值1.69(1.7)1.972.24
中位數1.67(1.73)1.952.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值57.96億64.43億72.57億
最低值52.19億59.87億67.08億
平均值54.17億62.06億69.28億
中位數53.67億62.29億68.19億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS0.051.15
營業收入3,700萬3.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBAM

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