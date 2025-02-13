鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為61.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.67元，其中最高估值1.8元，最低估值1.6元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.8(1.8)
|2.13
|2.29
|最低值
|1.6(1.59)
|1.88
|2.15
|平均值
|1.69(1.7)
|1.97
|2.24
|中位數
|1.67(1.73)
|1.95
|2.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57.96億
|64.43億
|72.57億
|最低值
|52.19億
|59.87億
|67.08億
|平均值
|54.17億
|62.06億
|69.28億
|中位數
|53.67億
|62.29億
|68.19億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|EPS
|0.05
|1.15
|營業收入
|3,700萬
|3.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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