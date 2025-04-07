鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Asset Management Ltd - Class ABAM-US的目標價調降至58元，幅度約6.45%
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 22:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Brookfield Asset Management Ltd - Class A(BAM-US)提出目標價估值：中位數由62元下修至58元，調降幅度6.45%。其中最高估值70元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Brookfield Asset Management Ltd - Class A評價：積極樂觀8位、保持中立7位、保守悲觀3位。
Brookfield Asset Management Ltd - Class A今(7日)收盤價為42.55元。近5日股價下跌6.45%，標普指數下跌9.08%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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