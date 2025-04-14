鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為23.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.5元，其中最高估值1.23元，最低估值0.2元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|1.23(1.23)
|2
|2.6
|2.03
|最低值
|0.2(0.2)
|0.6
|0.99
|2.03
|平均值
|0.51(0.5)
|1.17
|1.7
|2.03
|中位數
|0.5(0.49)
|1.16
|1.67
|2.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|567.14億
|615.12億
|648.81億
|680.00億
|最低值
|491.00億
|500.00億
|559.78億
|680.00億
|平均值
|535.24億
|572.34億
|601.62億
|680.00億
|中位數
|534.68億
|573.55億
|601.37億
|680.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.94
|4.86
|1.94
|0.40
|-4.38
|營業收入
|778.67億
|790.24億
|630.54億
|542.28億
|531.01億
詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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