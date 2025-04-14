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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:16


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.49元上修至0.5元，其中最高估值1.23元，最低估值0.2元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值1.23(1.23)22.62.03
最低值0.2(0.2)0.60.992.03
平均值0.51(0.5)1.171.72.03
中位數0.5(0.49)1.161.672.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值567.14億615.12億648.81億680.00億
最低值491.00億500.00億559.78億680.00億
平均值535.24億572.34億601.62億680.00億
中位數534.68億573.55億601.37億680.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.944.861.940.40-4.38
營業收入778.67億790.24億630.54億542.28億531.01億

詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINTC

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