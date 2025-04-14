鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為2.71元
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.17元，其中最高估值0.18元，最低估值0.16元，預估目標價為2.71元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.18(0.18)
|0.2
|0.21
|0.23
|最低值
|0.16(0.16)
|0.16
|0.17
|0.23
|平均值
|0.17(0.17)
|0.18
|0.19
|0.23
|中位數
|0.17(0.17)
|0.18
|0.2
|0.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|169.27億
|178.46億
|189.63億
|195.38億
|最低值
|154.99億
|162.29億
|172.46億
|195.38億
|平均值
|162.41億
|170.15億
|180.35億
|195.38億
|中位數
|162.09億
|169.92億
|180.85億
|195.38億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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