鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為2.57元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.16元上修至0.16元，其中最高估值0.17元，最低估值0.15元，預估目標價為2.57元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.17(0.17)
|0.2
|0.19
|0.19
|最低值
|0.15(0.15)
|0.16
|0.16
|0.19
|平均值
|0.16(0.16)
|0.17
|0.18
|0.19
|中位數
|0.16(0.16)
|0.17
|0.18
|0.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|163.31億
|163.70億
|177.80億
|177.15億
|最低值
|142.65億
|150.95億
|158.81億
|173.35億
|平均值
|149.85億
|158.23億
|167.81億
|175.25億
|中位數
|150.54億
|157.60億
|168.30億
|175.25億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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