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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為2.57元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.16元上修至0.16元，其中最高估值0.17元，最低估值0.15元，預估目標價為2.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.17(0.17)0.20.190.19
最低值0.15(0.15)0.160.160.19
平均值0.16(0.16)0.170.180.19
中位數0.16(0.16)0.170.180.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值163.31億163.70億177.80億177.15億
最低值142.65億150.95億158.81億173.35億
平均值149.85億158.23億167.81億175.25億
中位數150.54億157.60億168.30億175.25億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSABEV

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