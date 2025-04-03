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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為2.71元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 02:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.17元，其中最高估值0.18元，最低估值0.15元，預估目標價為2.71元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.18(0.18)0.20.210.23
最低值0.15(0.15)0.160.170.23
平均值0.17(0.17)0.180.20.23
中位數0.17(0.17)0.180.20.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值169.27億177.48億186.56億195.38億
最低值155.98億165.06億172.46億195.38億
平均值163.76億171.59億181.53億195.38億
中位數163.54億172.89億182.01億195.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.140.150.180.180.17
營業收入113.18億135.01億154.34億159.64億165.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSABEV

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