鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元上修至1.88元，其中最高估值2.04元，最低估值1.6元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.04(3.86)
|2.62
|3.27
|4
|最低值
|1.6(1.54)
|1.88
|2.23
|2.98
|平均值
|1.86(1.87)
|2.22
|2.74
|3.49
|中位數
|1.88(1.84)
|2.27
|2.73
|3.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.05億
|72.29億
|58.13億
|64.73億
|最低值
|39.01億
|46.00億
|51.95億
|59.36億
|平均值
|42.10億
|49.20億
|55.35億
|62.32億
|中位數
|42.19億
|48.60億
|55.40億
|61.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.22
|0.46
|-0.14
|-0.05
|營業收入
|16.93億
|25.78億
|28.03億
|30.55億
詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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