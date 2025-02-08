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鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣(PINS-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對繽趣(PINS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元上修至1.88元，其中最高估值2.04元，最低估值1.6元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.04(3.86)2.623.274
最低值1.6(1.54)1.882.232.98
平均值1.86(1.87)2.222.743.49
中位數1.88(1.84)2.272.733.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值43.05億72.29億58.13億64.73億
最低值39.01億46.00億51.95億59.36億
平均值42.10億49.20億55.35億62.32億
中位數42.19億48.60億55.40億61.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.220.46-0.14-0.05
營業收入16.93億25.78億28.03億30.55億

詳細資訊請看美股內頁：
繽趣(PINS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPINS

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