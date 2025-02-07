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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽趣PINS-US的目標價調升至42元，幅度約7.69%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對繽趣(PINS-US)提出目標價估值：中位數由39元上修至42元，調升幅度7.69%。其中最高估值51元，最低估值28元。

綜合評級 - 共有43位分析師給予繽趣評價：積極樂觀33位、保持中立10位、保守悲觀0位。

繽趣今(7日)收盤價為33.59元。近5日股價上漲7.69%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PINS市場預估目標價

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