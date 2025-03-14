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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至4.28元，預估目標價為34.82元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 04:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.4元下修至4.28元，其中最高估值4.96元，最低估值2.12元，預估目標價為34.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.96(4.96)5.054.833.29
最低值2.12(2.86)2.512.033.11
平均值3.92(4.14)3.943.373.22
中位數4.28(4.4)4.193.243.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值90.39億93.39億93.08億80.33億
最低值65.27億64.23億67.75億80.33億
平均值78.30億79.66億81.34億80.33億
中位數76.73億80.30億83.20億80.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.271.480.71-0.562.33
營業收入44.27億40.29億45.01億45.82億57.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAU

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