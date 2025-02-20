鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至4.4元，預估目標價為34.82元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.28元上修至4.4元，其中最高估值5.33元，最低估值2.99元，預估目標價為34.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.33(5.33)
|5.67
|4.83
|3.29
|最低值
|2.99(2.99)
|2.87
|3.11
|2.28
|平均值
|4.26(4.24)
|4.26
|3.86
|2.79
|中位數
|4.4(4.28)
|4.19
|3.76
|2.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|84.89億
|89.93億
|93.08億
|72.05億
|最低值
|74.63億
|71.56億
|82.17億
|72.05億
|平均值
|79.95億
|81.09億
|87.63億
|72.05億
|中位數
|80.78億
|82.52億
|87.63億
|72.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|2.33
|營業收入
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
|57.93億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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