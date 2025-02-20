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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至4.4元，預估目標價為34.82元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.28元上修至4.4元，其中最高估值5.33元，最低估值2.99元，預估目標價為34.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.33(5.33)5.674.833.29
最低值2.99(2.99)2.873.112.28
平均值4.26(4.24)4.263.862.79
中位數4.4(4.28)4.193.762.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值84.89億89.93億93.08億72.05億
最低值74.63億71.56億82.17億72.05億
平均值79.95億81.09億87.63億72.05億
中位數80.78億82.52億87.63億72.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.271.480.71-0.562.33
營業收入44.27億40.29億45.01億45.82億57.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAU

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