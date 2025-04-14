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鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務DFS-US的目標價調降至188元，幅度約10.48%

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對發現金融服務(DFS-US)提出目標價估值：中位數由210元下修至188元，調降幅度10.48%。其中最高估值240元，最低估值129元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予發現金融服務評價：積極樂觀8位、保持中立11位、保守悲觀0位。

發現金融服務今(14日)收盤價為157.04元。近5日股價上漲10.48%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DFS市場預估目標價

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