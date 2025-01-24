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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務DFS-US的目標價調升至194元，幅度約3.19%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 02:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對發現金融服務(DFS-US)提出目標價估值：中位數由188元上修至194元，調升幅度3.19%。其中最高估值239元，最低估值146元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予發現金融服務評價：積極樂觀8位、保持中立10位、保守悲觀0位。

發現金融服務今(24日)收盤價為204.5343元。近5日股價上漲3.19%，標普指數上漲2.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股DFS市場預估目標價

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