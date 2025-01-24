鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務DFS-US的目標價調升至194元，幅度約3.19%
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對發現金融服務(DFS-US)提出目標價估值：中位數由188元上修至194元，調升幅度3.19%。其中最高估值239元，最低估值146元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予發現金融服務評價：積極樂觀8位、保持中立10位、保守悲觀0位。
發現金融服務今(24日)收盤價為204.5343元。近5日股價上漲3.19%，標普指數上漲2.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務DFS-US的目標價調升至187元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HDFC Bank Ltd. - ADR(HDB-US)EPS預估下修至3.06元，預估目標價為68.55元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方EDU-US的目標價調降至71.5元，幅度約3.38%
上一篇
下一篇