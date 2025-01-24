search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至13.5元，預估目標價為210.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由13元上修至13.5元，其中最高估值15.72元，最低估值12.31元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.72(15.72)17.1619.63
最低值12.31(11.23)14.917.45
平均值13.64(13.15)15.6718.36
中位數13.5(13)15.6118.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值180.32億194.54億207.84億
最低值167.96億169.82億189.98億
平均值173.55億180.75億197.62億
中位數173.82億179.83億195.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.6017.8315.5010.7017.72
營業收入129.53億127.98億152.02億205.40億236.34億

詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDFS

相關行情

台股首頁我要存股
發現金融服務200.961.75%

延伸閱讀


Empty