鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至13.5元，預估目標價為210.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由13元上修至13.5元，其中最高估值15.72元，最低估值12.31元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.72(15.72)
|17.16
|19.63
|最低值
|12.31(11.23)
|14.9
|17.45
|平均值
|13.64(13.15)
|15.67
|18.36
|中位數
|13.5(13)
|15.61
|18.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|180.32億
|194.54億
|207.84億
|最低值
|167.96億
|169.82億
|189.98億
|平均值
|173.55億
|180.75億
|197.62億
|中位數
|173.82億
|179.83億
|195.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.60
|17.83
|15.50
|10.70
|17.72
|營業收入
|129.53億
|127.98億
|152.02億
|205.40億
|236.34億
詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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