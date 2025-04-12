鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-12 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.07元下修至2.03元，其中最高估值2.2元，最低估值1.88元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.2(2.2)
|2.45
|2.85
|最低值
|1.88(1.88)
|1.91
|2.39
|平均值
|2.05(2.05)
|2.23
|2.63
|中位數
|2.03(2.07)
|2.22
|2.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65.67億
|68.69億
|73.15億
|最低值
|63.62億
|62.57億
|64.93億
|平均值
|64.67億
|65.40億
|68.79億
|中位數
|64.54億
|65.01億
|68.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.59
|3.57
|2.53
|1.72
|0.85
|營業收入
|55.59億
|85.16億
|82.00億
|78.89億
|85.36億
詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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