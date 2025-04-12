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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源(BEN-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-12 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.07元下修至2.03元，其中最高估值2.2元，最低估值1.88元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.2(2.2)2.452.85
最低值1.88(1.88)1.912.39
平均值2.05(2.05)2.232.63
中位數2.03(2.07)2.222.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值65.67億68.69億73.15億
最低值63.62億62.57億64.93億
平均值64.67億65.40億68.79億
中位數64.54億65.01億68.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.593.572.531.720.85
營業收入55.59億85.16億82.00億78.89億85.36億

詳細資訊請看美股內頁：
富蘭克林資源(BEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEN

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