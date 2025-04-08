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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富蘭克林資源BEN-US的目標價調降至19元，幅度約9.52%

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富蘭克林資源(BEN-US)提出目標價估值：中位數由21元下修至19元，調降幅度9.52%。其中最高估值22元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予富蘭克林資源評價：積極樂觀0位、保持中立8位、保守悲觀5位。

富蘭克林資源今(8日)收盤價為16.66元。近5日股價下跌9.52%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BEN市場預估目標價

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