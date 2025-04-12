鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬WPM-US的目標價調升至86元，幅度約3.61%
鉅亨網新聞中心 2025-04-12 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)提出目標價估值：中位數由83元上修至86元，調升幅度3.61%。其中最高估值93元，最低估值75.24元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予惠頓貴金屬評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
惠頓貴金屬今(12日)收盤價為82.035元。近5日股價下跌3.61%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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