鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為82.36元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元上修至2.04元，其中最高估值2.38元，最低估值1.67元，預估目標價為82.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.38(2.38)
|2.78
|2.76
|3.16
|最低值
|1.67(1.67)
|1.52
|1.84
|1.65
|平均值
|2.04(2.02)
|2.04
|2.19
|2.33
|中位數
|2.04(2)
|2.03
|2.04
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.77億
|21.77億
|21.28億
|19.88億
|最低值
|15.71億
|15.84億
|16.72億
|16.36億
|平均值
|17.30億
|17.74億
|18.95億
|18.12億
|中位數
|17.17億
|17.97億
|18.46億
|18.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.13
|1.68
|1.48
|1.19
|1.17
|營業收入
|10.96億
|12.02億
|10.65億
|10.16億
|12.85億
詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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