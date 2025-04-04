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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為82.06元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 06:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.96元，其中最高估值2.38元，最低估值1.67元，預估目標價為82.06元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.38(2.35)2.782.763.16
最低值1.67(1.66)1.521.841.65
平均值1.99(1.93)2.022.162.33
中位數1.96(1.88)1.972.042.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.77億21.77億21.00億19.88億
最低值15.71億15.84億16.72億16.36億
平均值16.94億17.60億18.80億18.12億
中位數16.83億17.72億18.46億18.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.131.681.481.191.17
營業收入10.96億12.02億10.65億10.16億12.85億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWPM

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