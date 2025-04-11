鉅亨速報 - Factset 最新調查：星座能源CEG-US的目標價調降至311元，幅度約5.47%
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對星座能源(CEG-US)提出目標價估值：中位數由329元下修至311元，調降幅度5.47%。其中最高估值385元，最低估值232元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予星座能源評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。
星座能源今(11日)收盤價為204.01元。近5日股價下跌5.47%，標普指數下跌2.38%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 星座能源(CEG-US)大漲5.08%，報179.64美元
- 盤中速報 - 星座能源(CEG-US)大漲5.17%，報179.79美元
- 盤中速報 - 星座能源(CEG-US)大漲5.13%，報189.02美元
- 盤中速報 - 星座能源(CEG-US)大漲6.2%，報196.4美元
上一篇
下一篇