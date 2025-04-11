search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：星座能源CEG-US的目標價調降至311元，幅度約5.47%

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對星座能源(CEG-US)提出目標價估值：中位數由329元下修至311元，調降幅度5.47%。其中最高估值385元，最低估值232元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予星座能源評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。

星座能源今(11日)收盤價為204.01元。近5日股價下跌5.47%，標普指數下跌2.38%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CEG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
星座能源208.251.84%

延伸閱讀


Empty