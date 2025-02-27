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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為36.78元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對BP公司(BP-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.43元下修至3.3元，其中最高估值3.97元，最低估值2.4元，預估目標價為36.78元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.97(3.97)4.895.944.86
最低值2.4(2.4)2.552.572.5
平均值3.34(3.39)3.814.233.78
中位數3.3(3.43)3.94.134.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,436.00億2,492.30億2,021.93億1,815.25億
最低值1,625.98億1,580.92億1,633.61億1,815.25億
平均值1,902.50億1,906.74億1,852.95億1,815.25億
中位數1,826.36億1,891.21億1,842.05億1,815.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.032.25-0.795.270.14
營業收入1,803.66億1,577.39億2,413.92億2,101.30億1,891.85億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBP

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