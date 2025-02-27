鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為36.78元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對BP公司(BP-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.43元下修至3.3元，其中最高估值3.97元，最低估值2.4元，預估目標價為36.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.97(3.97)
|4.89
|5.94
|4.86
|最低值
|2.4(2.4)
|2.55
|2.57
|2.5
|平均值
|3.34(3.39)
|3.81
|4.23
|3.78
|中位數
|3.3(3.43)
|3.9
|4.13
|4.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,436.00億
|2,492.30億
|2,021.93億
|1,815.25億
|最低值
|1,625.98億
|1,580.92億
|1,633.61億
|1,815.25億
|平均值
|1,902.50億
|1,906.74億
|1,852.95億
|1,815.25億
|中位數
|1,826.36億
|1,891.21億
|1,842.05億
|1,815.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.03
|2.25
|-0.79
|5.27
|0.14
|營業收入
|1,803.66億
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
|1,891.85億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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