鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏DOW-US的目標價調降至37.5元，幅度約6.25%
鉅亨網新聞中心 2025-04-12 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對陶氏(DOW-US)提出目標價估值：中位數由40元下修至37.5元，調降幅度6.25%。其中最高估值56元，最低估值29元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予陶氏評價：積極樂觀6位、保持中立18位、保守悲觀1位。
陶氏今(12日)收盤價為27.01元。近5日股價下跌6.25%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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