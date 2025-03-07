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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為38.80元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 06:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.42元，其中最高估值3.54元，最低估值1.61元，預估目標價為38.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.54(3.54)4.153.462.88
最低值1.61(1.61)1.252.672.86
平均值2.58(2.56)2.782.92.87
中位數2.42(2.36)2.762.732.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值308.54億314.31億311.46億313.16億
最低值249.25億266.37億281.41億288.12億
平均值277.44億289.34億292.79億296.54億
中位數277.74億283.56億289.13億288.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.142.593.702.79
營業收入125.94億239.74億324.91億266.49億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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