鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為38.80元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 06:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.42元，其中最高估值3.54元，最低估值1.61元，預估目標價為38.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.54(3.54)
|4.15
|3.46
|2.88
|最低值
|1.61(1.61)
|1.25
|2.67
|2.86
|平均值
|2.58(2.56)
|2.78
|2.9
|2.87
|中位數
|2.42(2.36)
|2.76
|2.73
|2.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|308.54億
|314.31億
|311.46億
|313.16億
|最低值
|249.25億
|266.37億
|281.41億
|288.12億
|平均值
|277.44億
|289.34億
|292.79億
|296.54億
|中位數
|277.74億
|283.56億
|289.13億
|288.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|營業收入
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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