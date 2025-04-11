鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.62元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:18
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元上修至3.62元，其中最高估值5.42元，最低估值2.47元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.42(5.42)
|5.82
|6.59
|4.87
|最低值
|2.47(2.39)
|2.77
|3.79
|3.92
|平均值
|3.59(3.54)
|4.14
|4.62
|4.4
|中位數
|3.62(3.56)
|4.16
|4.57
|4.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.93億
|40.73億
|44.49億
|41.02億
|最低值
|28.09億
|29.81億
|34.63億
|41.02億
|平均值
|32.23億
|34.72億
|37.75億
|41.02億
|中位數
|31.68億
|34.88億
|36.76億
|41.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|營業收入
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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