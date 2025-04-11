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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.62元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:18


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.56元上修至3.62元，其中最高估值5.42元，最低估值2.47元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.42(5.42)5.826.594.87
最低值2.47(2.39)2.773.793.92
平均值3.59(3.54)4.144.624.4
中位數3.62(3.56)4.164.574.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.93億40.73億44.49億41.02億
最低值28.09億29.81億34.63億41.02億
平均值32.23億34.72億37.75億41.02億
中位數31.68億34.88億36.76億41.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.951.614.693.571.09
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億23.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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