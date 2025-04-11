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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. IncKKR-US的目標價調降至141.5元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對KKR & Co. Inc(KKR-US)提出目標價估值：中位數由146元下修至141.5元，調降幅度3.08%。其中最高估值194元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予KKR & Co. Inc評價：積極樂觀18位、保持中立4位、保守悲觀0位。

KKR & Co. Inc今(11日)收盤價為100.72元。近5日股價下跌3.08%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KKR市場預估目標價

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KKR & Co. Inc101.44-0.42%

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