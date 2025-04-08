鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. Inc(KKR-US)EPS預估下修至5.62元，預估目標價為165.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對KKR & Co. Inc(KKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.74元下修至5.62元，其中最高估值6.01元，最低估值4.53元，預估目標價為165.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.01(6.01)
|8.03
|9.49
|10.93
|最低值
|4.53(5.09)
|6.24
|7.92
|10.93
|平均值
|5.54(5.71)
|7.1
|8.41
|10.93
|中位數
|5.62(5.74)
|7.19
|8.23
|10.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|100.44億
|118.30億
|144.12億
|162.48億
|最低值
|76.91億
|97.74億
|118.80億
|162.48億
|平均值
|84.76億
|107.78億
|127.95億
|162.48億
|中位數
|83.95億
|108.80億
|124.45億
|162.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.37
|7.31
|-1.21
|4.09
|3.28
|營業收入
|44.59億
|188.69億
|52.88億
|164.45億
|229.46億
詳細資訊請看美股內頁：
KKR & Co. Inc(KKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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