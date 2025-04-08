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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. Inc(KKR-US)EPS預估下修至5.62元，預估目標價為165.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對KKR & Co. Inc(KKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.74元下修至5.62元，其中最高估值6.01元，最低估值4.53元，預估目標價為165.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.01(6.01)8.039.4910.93
最低值4.53(5.09)6.247.9210.93
平均值5.54(5.71)7.18.4110.93
中位數5.62(5.74)7.198.2310.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值100.44億118.30億144.12億162.48億
最低值76.91億97.74億118.80億162.48億
平均值84.76億107.78億127.95億162.48億
中位數83.95億108.80億124.45億162.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.377.31-1.214.093.28
營業收入44.59億188.69億52.88億164.45億229.46億

詳細資訊請看美股內頁：
KKR & Co. Inc(KKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKKR

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