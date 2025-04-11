鉅亨速報 - Factset 最新調查：星座品牌(STZ-US)EPS預估下修至13.11元，預估目標價為205.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對星座品牌(STZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.59元下修至13.11元，其中最高估值15.29元，最低估值11.63元，預估目標價為205.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.29(15.29)
|17.14
|18.93
|17.15
|最低值
|11.63(11.63)
|13.34
|14.06
|17.15
|平均值
|13.39(13.45)
|14.42
|15.49
|17.15
|中位數
|13.11(13.59)
|13.93
|14.92
|17.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|108.02億
|115.64億
|122.63億
|106.29億
|最低值
|92.64億
|94.09億
|96.71億
|106.29億
|平均值
|100.24億
|101.48億
|105.19億
|106.29億
|中位數
|101.96億
|98.54億
|101.43億
|106.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.23
|-0.22
|-2.13
|9.39
|-0.45
|營業收入
|86.14億
|88.22億
|94.54億
|99.62億
|102.09億
詳細資訊請看美股內頁：
星座品牌(STZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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