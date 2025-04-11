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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：星座品牌(STZ-US)EPS預估下修至13.11元，預估目標價為205.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對星座品牌(STZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.59元下修至13.11元，其中最高估值15.29元，最低估值11.63元，預估目標價為205.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.29(15.29)17.1418.9317.15
最低值11.63(11.63)13.3414.0617.15
平均值13.39(13.45)14.4215.4917.15
中位數13.11(13.59)13.9314.9217.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值108.02億115.64億122.63億106.29億
最低值92.64億94.09億96.71億106.29億
平均值100.24億101.48億105.19億106.29億
中位數101.96億98.54億101.43億106.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.23-0.22-2.139.39-0.45
營業收入86.14億88.22億94.54億99.62億102.09億

詳細資訊請看美股內頁：
星座品牌(STZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTZ

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