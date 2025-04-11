鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技(SNX-US)EPS預估下修至11.9元，預估目標價為136.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聚思科技(SNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.08元下修至11.9元，其中最高估值12.87元，最低估值11.5元，預估目標價為136.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.87(12.87)
|14.29
|17.42
|最低值
|11.5(11.5)
|12.7
|14.4
|平均值
|12.03(12.07)
|13.48
|15.64
|中位數
|11.9(12.08)
|13.52
|15.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|613.24億
|649.46億
|684.50億
|最低值
|587.35億
|599.90億
|623.55億
|平均值
|601.64億
|626.75億
|655.66億
|中位數
|601.35億
|625.76億
|658.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|10.21
|6.24
|6.77
|6.70
|7.95
|營業收入
|246.76億
|316.14億
|623.44億
|575.55億
|584.52億
詳細資訊請看美股內頁：
新聚思科技(SNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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