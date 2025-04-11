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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技(SNX-US)EPS預估下修至11.9元，預估目標價為136.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聚思科技(SNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.08元下修至11.9元，其中最高估值12.87元，最低估值11.5元，預估目標價為136.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.87(12.87)14.2917.42
最低值11.5(11.5)12.714.4
平均值12.03(12.07)13.4815.64
中位數11.9(12.08)13.5215.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值613.24億649.46億684.50億
最低值587.35億599.90億623.55億
平均值601.64億626.75億655.66億
中位數601.35億625.76億658.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.216.246.776.707.95
營業收入246.76億316.14億623.44億575.55億584.52億

詳細資訊請看美股內頁：
新聚思科技(SNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNX

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