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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技(SNX-US)EPS預估下修至12.32元，預估目標價為141.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聚思科技(SNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.88元下修至12.32元，其中最高估值12.95元，最低估值11.5元，預估目標價為141.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.95(13.04)14.9817.42
最低值11.5(12.53)12.714.4
平均值12.36(12.85)14.0315.93
中位數12.32(12.88)14.0615.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值619.58億658.48億684.50億
最低值592.77億617.29億635.47億
平均值606.18億635.54億659.64億
中位數603.29億631.74億658.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS10.216.246.776.707.95
營業收入246.76億316.14億623.44億575.55億584.52億

詳細資訊請看美股內頁：
新聚思科技(SNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNX

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