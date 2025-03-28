search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調降至141.5元，幅度約5.67%

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聚思科技(SNX-US)提出目標價估值：中位數由150元下修至141.5元，調降幅度5.67%。其中最高估值165元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予新聚思科技評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀1位。

新聚思科技今(28日)收盤價為107.54元。近5日股價下跌5.67%，標普指數上漲0.54%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SNX市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
新聚思科技107.54-14.28%

延伸閱讀


Empty