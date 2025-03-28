鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調降至141.5元，幅度約5.67%
鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對新聚思科技(SNX-US)提出目標價估值：中位數由150元下修至141.5元，調降幅度5.67%。其中最高估值165元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予新聚思科技評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀1位。
新聚思科技今(28日)收盤價為107.54元。近5日股價下跌5.67%，標普指數上漲0.54%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至150元，幅度約11.11%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估下修至2元，預估目標價為36.02元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調降至78元，幅度約3.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：露露檸檬(LULU-US)EPS預估下修至15.2元，預估目標價為387.00元
上一篇
下一篇