〈美對等關稅〉川普：如果各國不達成協議 他將恢復更高的關稅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-11 14:20

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美國總統川普周四 (10 日) 再度就關稅議題發出強硬言論，威脅若各國無法與美國達成協議，將恢復甚至祭出更高的關稅措施，使得市場緊張情緒再度升溫。

據美媒《The Hill》網站報導，川普在周四的內閣會議上公開表示，如果各國不能與美國達成他所期望的、雙方互利的協議，「那麼我們就回到原來的樣子」。他強調，美國必須達成其想要的或必要的協議，且協議必須對雙方都有利。此番言論直接點明，先前宣布的 90 天暫緩對等關稅的措施並非毫無條件。

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當被問及是否會延長這 90 天的暫緩期時，川普並未直接否決這種可能性，僅表示「我們得看看到時候會發生什麼」。同時，他也透露，美國政府與第一個國家就關稅問題達成協議的進展「非常接近」，但並未具體指出是哪個國家。

此前，川普於周三宣布，考量到已有超過 75 個國家和地區主動聯繫美方，希望能就關稅議題進行談判，且這些國家並未對美國採取任何報復行動，美國將暫停對這些國家徵收較高的對等關稅 90 天，但原有的 10% 基本關稅將繼續維持。

美國財政部長貝森特也指出，在最初的關稅宣布後的一周內，約有 75 個國家主動與美國政府接洽，希望達成協議，這也是促使美國政府決定暫緩關稅的重要因素。

在川普宣布暫緩對等關稅後，歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 隨即發表聲明，表示歐盟同意將原定於 4 月 15 日針對美國關稅的反制措施也暫緩 90 天。川普對此表示，將把歐洲國家視為一個整體進行談判。他認為，歐洲國家克制報復是明智之舉，但也再次批評歐盟長期以來占了美國的便宜，並聲稱歐盟成立的目的就是為了利用美國。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 則透露，美國與部分貿易夥伴的談判進展順利，甚至有些協議在上周就已接近完成。他指出，美國貿易代表辦公室已告知他，大約有 15 個國家已經提出明確的報價，美方正在對這些報價進行研究和評估。

儘管川普政府釋出與多國進行貿易談判的意願，但對於與中國持續升級的貿易戰，川普仍展現強硬態度。他表示，儘管對中國的關稅已達到 145% 的高位，但他仍樂觀認為雙方能夠達成協議。川普強調，中國過去長期以來「占了美國太多便宜」，而他現在只是在「重塑局面」。

對於市場反應，在川普周三宣布暫緩部分關稅後，美股曾出現歷史性的反彈。然而，在川普周四再次發出關稅威脅後，股市隨即出現賣壓。川普本人則表示他「沒有看到」市場下跌，並轉向財政部長貝森特說明情況。