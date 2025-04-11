美對等關稅推升通膨壓力！穆迪經濟學家點名「這五類商品」將率先掀起漲價潮

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-11 14:00

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穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 最新示警，美國總統川普的關稅措施及其引發的貿易戰將在今年夏天轉化成更高的消費者價格。「我猜測，到 5 月或是 6、7 月，通膨統計數據看起來會非常難看。」

Zandi 表示，進口商至少會將一部分較高成本轉嫁給消費者。雖然經濟學家們在爭論關稅將帶來一次性還是更持久的影響，但消費者的錢包將受到衝擊是毋庸置疑的。

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根據耶魯預算實驗室日前對關稅政策的分析，消費者短期內將失去 4400 美元 (約 14.6 萬台幣) 的購買力。關稅是一種進口稅，由美國企業支付。

最新的美國通膨數據尚未顯示關稅帶來的影響。Zandi 指出，事實上，全球貿易戰的幽靈可能以一種「暗含諷刺意味 」的方式對 3 月通膨產生「積極」影響。由於擔心全球經濟衰退及因此導致的石油需求下降，油價有所回落。

晨星公司首席美國分析師 Preston Caldwell 也說：「通膨衝擊需要一段時間才能進入經濟體系。一開始，通膨數據可能看起來比最終要好。」

凱投宏觀經濟學家 Thomas Ryan 則認為，若特朗普繼續推行對等關稅政策，消費者從 5 月起將開始看到物價明顯上漲。價格上漲需要時間通過供應鏈進行過濾。

根據凱投宏觀預估，今年美國消費者物價指數 (CPI) 年增表現將達到 4% 左右的高點，約為聯準會 (Fed) 目標的兩倍。

Mark Zandi 還指出，食品很可能是首批漲價的類別之一。由於許多食品容易腐爛，雜貨商無法長時間儲存庫存，這也加快成本上漲向消費者的傳導速度。

相較之下，其他零售商可以出售尚未被徵收關稅的舊庫存，這一動態將把消費者感受價格上漲的時間往後延。

Zandi 表示，到 5 月 26 日美國陣亡將士紀念日時，大多數實體商品如汽車、消費電子產品、服裝和傢俱，預計都會漲價。

Ryan 則說，零售商和批發商不會一下子全都漲價。「他們更有可能在一段時間內逐漸漲價，以緩解消費者的反感，消費者價格將在 5 月及以後更真實地反映關稅的實際影響。」

Ryan 還表示，為應對未來更高的成本，一些企業可能會選擇提前漲價，這是試圖「搶跑」關稅影響的一種策略。

不過，Caldwell 指出，提前漲價對企業來說是一場賭博，「任何一家首先冒險漲價的公司都可能會遭遇政治抵制不利輿論，我認為企業一開始的動作將相當緩慢」。

此外，經濟學家表示，川普關稅政策的最終範圍仍存在高度不確定性。此前川普還對鋁、鋼鐵、汽車及汽車零組件實施了特定產品的關稅。

Zandi 還說，若其他國家實施貿易報復措施或外國需求減少，服務類商品如旅遊和娛樂的價格也可能下跌。3 月 CPI 數字已出現部分跡象。