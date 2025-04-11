關稅戰延燒？特斯拉中國停售Model S 與Model X新車
鉅亨網編輯林羿君 2025-04-11 12:47
路透社報導，特斯拉 (TSLA-US) 已暫停在中國網站上接受 Model S 和 Model X 汽車的新訂單。
報導稱，特斯拉的微信小程序帳戶也不再接受這兩款進口車型的新訂單。
據查，特斯拉中國官網顯示，目前 Model S/X 車型已不再提供單獨的「訂購新車」選項，目前相應車型頁面中僅顯示有「查看現車」按鈕，Model Y 與 Model 3 則依然顯示「立即訂購」選項。
特斯拉目前未回應置評請求。
特斯拉上海工廠僅生產 Model 3 和 Model Y 汽車，大部分在中國銷售或出口到亞洲其他地區。任何想在中國購買 Model S 或 Model X 的人都需要進口。
然而，中國汽車技術研究中心的數據顯示，Model S 和 Model X 僅佔特斯拉在中國銷量的一小部分，去年銷量略低於 2,000 輛，而 Model 3 和 Model Y 的銷量約為 661,820 輛。
儘管這不會對特斯拉在全球最大汽車市場的銷量造成巨大打擊，但無論如何，馬斯克的電動車製造商在中國的表現並不好。特斯拉上海郊區工廠的產量已連續六個月下降，第一季交付量下降了 22%。
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