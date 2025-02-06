〈陸股盤後〉美國郵政恢復接收中港包裹 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-06 16:30

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中國股市三大指數周四（6 日）收盤同步走高，美國郵政（USPS）周三表示，恢復接收來自中國和香港的入境郵件和包裹，幾個小時前，美國郵政暫停這兩個地區的郵件和包裹服務。

滬指周四收盤漲 1.27% 報 3,270.66 點，深證成指大漲 2.26% 報 10,393.63 點，創業板指勁漲 2.8% 報 2,120.75 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5549 兆元。

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家電、半導體、汽車類股走高，保險、券商、醫藥等族群上揚，DeepSeek 概念股上漲。

美國郵政周三在一份通知中寫道：「美國郵政和海關及邊境保護局正在密切合作，為新的中國關稅實施有效的徵收機制，以確保對包裹遞送受到的干擾最小。」

美國郵政周二晚間宣布，將停止接受來自中國和香港郵政的包裹，「直到另行通知」。

美國郵政尚未立即回應其暫停對中港包裹服務是否與川普總統取消中國「小額豁免」包裹運送有關。

Supply Chain Compliance 共同創辦人 Maureen Cori 表示：「實際上，對於這一改變，沒有人有時間準備。」她說：「我們真正需要的是政府提供如何處理這些突如其來變動的指導。」

目前「小額豁免」包裹會被集中處理，這樣海關可以一次性清理數百或數千個包裹，但現在需要單獨清關，這將大大增加郵政服務、經紀人和海關代理的負擔。

該規定最初旨在簡化貿易，隨著線上購物的增加，這一規定的使用量也大幅上升。根據美國海關與邊境保護局的數據，2024 年通過「小額豁免」規定進口的包裹達到 13.6 億件，比 2023 年成長 36%。

此外，中國移動移動雲周三晚間宣布，DeepSeek 全面上線，實現全版本覆蓋、全尺寸適配、全功能暢用。中國移動覆蓋全國 13 個智算中心全面上線上述能力，用戶可選擇任一智算資源池進行部署、蒸餾、智能體編排等操作。

企查查 App 也顯示，Deepseek Limited、DEEPSEEK（HK） LIMITED 兩家公司周三在香港成立，企業類型均為私人股份公司。