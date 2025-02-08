美國暫緩徵稅！白宮恢復中國小額包裹免稅待遇

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-08 11:26

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美國總統川普周五（7 日）簽署一道最新行政命令，暫時繼續允許中國低成本產品包裹免關稅進入美國，這項最新行政令暫時推翻了他上周六（1 日）對華加徵關稅決定部分條款。

川普上周六簽署行政命令，對進口自中國的商品加徵 10% 的關稅，這份行政命令還取消對中國價值低於 800 美元的小額包裹「最低限度」關稅豁免。

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這項取消豁免的措施周二（4 日）生效，意味著每天從中國運往美國的數十萬個包裹突然需要繳納關稅，並被要求提供更多資料。

按新規，中國運往美國的包裹必須使用正式報關程序，即在包裹入境前需提供額外資料，繳付關稅——這個過程頗為耗時。

但很顯然，美國海關此後在向郵寄包裹徵稅方面，執行上遇到了困難。

根據白宮周五宣布的新行政命令，目前對來自中國的小額包裹商品將繼續實行「最低限度」關稅豁免待遇，直至商務部「建立足夠系統全面、迅速地處理和收取關稅收入」。

據《紐約時報》報導，Wiley Rein 貿易律師 Timothy Brightbill 表示：「這道行政命令似乎承認，至少目前美國尚未建立必要的制度對每年從中國進口的大量且不斷增加的低額貨物徵收關稅。」