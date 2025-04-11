巴拿馬與美國簽諒解備忘錄 當面回絕美駐軍提議
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-11 09:55
巴拿馬外交部周四（10 日）發布公告，表示在巴拿馬和美國簽署的諒解備忘錄中，巴拿馬沒放棄一寸主權，這份協議旨在建立廣泛合作，在出現實際威脅時保衛運河。
巴拿馬安全部與美國國防部周三簽署諒解備忘錄，巴拿馬公安部部長阿夫雷戈在記者會上強調，巴拿馬總統穆利諾已表示不接受在巴拿馬設立軍事和防禦基地，但巴拿馬願繼續與美國進行其他安全領域合作。
據《法新社》報導，美國國防部長赫格塞思周三在訪問巴拿馬期間提出美軍重返巴拿馬的可能性，以確保巴拿馬運河的安全。但赫格塞思的說法很快遭巴拿馬明確拒絕，巴拿馬公共安全部長阿布雷戈當面表示「不能接受」。
當地時間 3 月 13 日，兩名美國官員表示，白宮已指示軍方制定在巴拿馬駐軍的方案，以實現總統川普奪回巴拿馬運河的目標。
對於美媒報導的美軍方正在制定收回巴拿馬運河的軍事計畫，穆利諾曾在 3 月 20 日說，這種不具名的言論沒有討論價值。
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